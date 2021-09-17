Реал представил третий комплект формы на сезон 2021/22
12:35 - Читати українською
Королевский клуб обнародовал фото новой экипировки на ближайший сезон.
Реал показал третью форму на сезон 2021/22. Фото опубликованы на официальном сайте клуба. Комплект выполнен в бирюзовом цвете с белыми и черными вкраплениями.
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Клуб отмечает, что создатели формы вдохновлялись Нулевым километром Мадрида – знаменитым местом, расположенным на площади Пуэрта-дель-Соль.
Комплект третьей формы Реала стоит 140 евро. Главная форма "сливочных" на сезон традиционно белая, а вторая – синяя.
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