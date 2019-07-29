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Реал представил третий комплект формы на сезон 2019/20 – мадридцы взяли пример с Баварии

12:25 127 Читати українською
Реал представил третий комплект формы на сезон 2019/20 – мадридцы взяли пример с Баварии
Реал / Reuters

"Сливочные" показали резервную форму на следующую кампанию.

Реал в официальном твиттере опубликовал фотографии третьего варианта формы на сезон 2019/20.

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Комплект выполнен в зеленом цвете мятного оттенка. Подобную форму носила Бавария в сезоне 2018/19. К слову, у европейских грандов одинаковый технический спонсор – Adidas.

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Напомним, в прошлом сезоне Реал одержал победу лишь в одном турнире – клубном чемпионате мира.

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