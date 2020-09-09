Футболка от Adidas для действующих чемпионов Испании выполнена в черно-сером цвете в сочетании с розовыми элементами. Как говорится на официальном сайте мадридского клуба, создатели формы вдохновлялись керамическими мозаиками на улицах столицы, поэтому футболка подчеркивает связь клуба с городом.

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К слову, новый розыгрыш чемпионата Испании стартует 11 сентября, но мадридский Реал пропустит первый тур из-за переноса матча с Хетафе. Во втором туре (20 сентября) команда на выезде встретится с Реал Сосьедадом.

Напомним, к старту новой кампании в составе Реала готовится украинец Андрей Лунин, которому предстоит стать вторым голкипером "сливочных" после Тибо Куртуа.

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