Реал представил стильный третий комплект формы на сезон 2020/21
Мадридский клуб обнародовал фото резервной экипировки на следующую кампанию.
Футболка от Adidas для действующих чемпионов Испании выполнена в черно-сером цвете в сочетании с розовыми элементами. Как говорится на официальном сайте мадридского клуба, создатели формы вдохновлялись керамическими мозаиками на улицах столицы, поэтому футболка подчеркивает связь клуба с городом.
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К слову, новый розыгрыш чемпионата Испании стартует 11 сентября, но мадридский Реал пропустит первый тур из-за переноса матча с Хетафе. Во втором туре (20 сентября) команда на выезде встретится с Реал Сосьедадом.
Напомним, к старту новой кампании в составе Реала готовится украинец Андрей Лунин, которому предстоит стать вторым голкипером "сливочных" после Тибо Куртуа.
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