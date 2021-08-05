Реал представил стильную выездную форму на сезон 2021/22
12:31 - Читати українською
Мадридский Реал пополнил свой гардероб перед сезоном 2021/22.
Второй комплект формы Реала выполнен в синем цвете, а на футболку будут нанесены надписи в стиле граффити, сообщает официальный сайт мадридцев.
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На плечах будут размещены оранжевые полоски. Реал совсем скоро сыграет в выездной форме – уже 8 августа в товарищеской встрече против Милана.
К слову, мадридцы официально начнут новый сезон матчем с Алавесом, который запланирован на 14 августа, начало в 23:00.
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