Второй комплект формы Реала выполнен в синем цвете, а на футболку будут нанесены надписи в стиле граффити, сообщает официальный сайт мадридцев.

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На плечах будут размещены оранжевые полоски. Реал совсем скоро сыграет в выездной форме – уже 8 августа в товарищеской встрече против Милана.

К слову, мадридцы официально начнут новый сезон матчем с Алавесом, который запланирован на 14 августа, начало в 23:00.

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