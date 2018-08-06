Реал представил новую оригинальную форму на сезон 2018/19 – Лунин тут как тут

Реал Мадрид представил свою третью форму на новый футбольный год. В сезоне 2018/19 "сливочные" будут играть еще и в коралловом.

Участие в официальной презентации принял 19-летний голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который успел себя показать в Реале, когда остановил атаку Ювентуса в товарищеском матче. Присоединились и другие молодые новички: Винисиус, Одриосола, Эдегор и компания.

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Новая амуниция Реала выполнена из переработанного пластика, который плавал в водах океанов. Таким образом Мадрид принял участие в информационной кампании против выбрасывания мусора в моря и соответствующего загрязнения чистой воды.

Ранее фанаты "королевского" клуба выражали опасения относительно того, что на этой форме исчезнет традиционная корона с крестом в верхней части герба. Однако в итоге все на своем месте.

Анонсировано, что трусы и гетры будут немного темнее, но тоже красного цвета. Вратарские свитера выполнены в черных тонах. Цена футболок для взрослых – до 90 долларов в клубном фан-магазине.

Третью форму Реал будет использовать преимущественно в Лиге чемпионов 2018/19, но не исключено, что сыграет в ней и в чемпионате и Кубке Испании. Некоторые источники предполагают, что мадридцы дебютируют в новых футболках 8 августа в матче Международного кубка чемпионов против Ромы.

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