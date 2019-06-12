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Реал представил Йовича перед болельщиками на Сантьяго Бернабеу

16:35 19 Читати українською
Реал представил Йовича перед болельщиками на Сантьяго Бернабеу
Лука Йович / фото: ФК Реал

Сегодня, 12 июня, в Мадриде состоялась презентация новичка Реала нападающего Луки Йовича.

Привычно для подобных мероприятий сербский футболист предстал перед болельщиками "сливочных", отправил на трибуну несколько мячей и позировал перед фотографами.

Йович прошел медосмотр перед презентацией в статусе игрока Реал

Однако номер, под которым Йович будет выступать в следующем сезоне, так и остался неизвестным.

Напомним, о переходе Йовича из Айнтрахта стало известно 4 июня. Контракт между Реалом и сербским нападающим рассчитан на шесть сезонов – до лета 2025 года.

Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, что сумма трансфера составит около 65-70 млн евро.

Йовіч і його майбутній клуб – чому Реал і Барселона готові викласти понад 70 мільйонів за 21-річного серба

В прошлом сезоне Йович принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счет 17 голов и 5 результативных передач.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Йович Лука Йович Испания Видеоновости
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