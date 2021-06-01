Реал представил форму на следующий сезон
12:14 - Читати українською
Мадридский Реал разработал новую экипировку.
Реал на своем официальном сайте обнародовал фотографии новой домашней формы на сезон 2021/22.
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Экипировка выполнена в традиционных белых цветах. Техническим спонсором королевского клуба осталась компания Adidas.
Напомним, по итогам прошлого сезона Реал остался без трофеев, финишировав на втором месте в Ла Лиге.
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