"Сливочные" в ближайшее время планирует предоставить 21-летнему бразильцу статус неприкосновенного в вопросах трансфера в другой клуб, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

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Также источник отмечает, что представители Реала с улыбкой реагировали на слухи, которые распространялись в прессе в последние месяцы по поводу ухода Винисиуса. Да и вообще, мадридцы верят, что уже совсем скоро Жуниор станет беспрекословно ключевым игроком в команде Карло Анчелотти.

К слову, бразилец уже в этом сезоне начал оправдывать все надежды "сливочных". В 6 матчах Винисиус Жуниор забил 5 мячей и отдал 2 результативных передачи. Лучшая статистика в Реале только у Карима Бензема – 6 поединков, 6 голов и 5 ассистов.

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