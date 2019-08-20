Реал предложит Милану одного из двух нападающих из-за избытка форвардов – среди них Йович

Реал собирается избавиться от одного из форвардов в летнее трансферное окно.

Милан находится в поисках нападающего. Трансфер Анхеля Корреа из Атлетико пока не состоялся и этим хочет воспользоваться Реал.

Милан нацелился на Мариано

Отношения между мадридцами и "россонери" налажены, в связи с трансфером Тео Эрнандеса, поэтому "сливочные" хотят провести встречу руководителей клубов и предложить Милану взять в аренду Мариано Диаса.

Перес назвал ключевого игрока Реала в новом сезоне – неожиданный выбор

У Реала есть избыток форвардов, поэтому "королевский клуб" стремится отдать одного из них в аренду. Кроме Мариано Диаса Милану предлагаться летний новичок Лука Йович, сообщает La Gazzetta dello Sport.