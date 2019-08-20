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Реал предложит Милану одного из двух нападающих из-за избытка форвардов – среди них Йович

12:40 105 Читати українською
Реал предложит Милану одного из двух нападающих из-за избытка форвардов – среди них Йович
Мариано Диас / Реал

Реал собирается избавиться от одного из форвардов в летнее трансферное окно.

Милан находится в поисках нападающего. Трансфер Анхеля Корреа из Атлетико пока не состоялся и этим хочет воспользоваться Реал.

Милан нацелился на Мариано

Отношения между мадридцами и "россонери" налажены, в связи с трансфером Тео Эрнандеса, поэтому "сливочные" хотят провести встречу руководителей клубов и предложить Милану взять в аренду Мариано Диаса.

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У Реала есть избыток форвардов, поэтому "королевский клуб" стремится отдать одного из них в аренду. Кроме Мариано Диаса Милану предлагаться летний новичок Лука Йович, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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