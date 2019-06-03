Реал предложит Наваса и 80 млн евро за Фелиша

Мадридский Реал готов предложить невероятную сумму и своего голкипера Навас за хавбека Бенфики Жоау Фелиша.

Реал готов выложить 80 млн евро и отдать Кейлора Наваса ради подписания полузащитника Бенфики Жоау Фелиша, сообщает Record.

Реал готов отдать Наваса и еще двух звезд за Погба

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан больше не рассчитывает на костариканца, со следующего сезона основным вратарем станет Тибо Куртуа, а его дублером будет Андрей Лунин.

Среди претендентов на Наваса называли ПСЖ и Порту, который срочно ищет замену Икеру Касильясу, у которого случился инфаркт.

"Лунін? Якщо він не буде сміливим, то може забути про Реал": ексклюзивне інтерв'ю з легендою галактікос Іваном Ельгерою