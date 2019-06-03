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Реал предложит Наваса и 80 млн евро за Фелиша

12:28 29 Читати українською
Реал предложит Наваса и 80 млн евро за Фелиша
Жоау Фелиш / ФК Бенфика

Мадридский Реал готов предложить невероятную сумму и своего голкипера Навас за хавбека Бенфики Жоау Фелиша.

Реал готов выложить 80 млн евро и отдать Кейлора Наваса ради подписания полузащитника Бенфики Жоау Фелиша, сообщает Record.

Реал готов отдать Наваса и еще двух звезд за Погба

Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан больше не рассчитывает на костариканца, со следующего сезона основным вратарем станет Тибо Куртуа, а его дублером будет Андрей Лунин.

Среди претендентов на Наваса называли ПСЖ и Порту, который срочно ищет замену Икеру Касильясу, у которого случился инфаркт.

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Трансферы Чемпионата Испании Жоау Фелиш Жоау Фелиш Кейлор Навас Кейлор Навас Реал Мадрид Реал Мадрид Бенфика Бенфика Испания Трансферы Трансферы Реал Мадрид
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