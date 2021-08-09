Мадридский Реал предложил "волкам" Йовича, сообщает La Repubblica.

Интер согласовал контракт с Джеко

Представители испанского гранда надеются, что римляне заменят им Джеко. Босниец близок к переходу в Интер. Йович после трансфера в Реал за 63 млн евро так и не смог освоиться в Мадриде за два года.

Последние полгода Лука Йович на правах аренды провел во франкфуртском Айнтрахте. В его активе 18 матчей в Бундеслиге (4 гола, 2 ассиста).

"Я запеклий манчініста": інтерв'ю Де Дзербі – про цілі в Україні, оновлену Серію А, фаворитів на ЛЧ і "Золотий м'яч"