Реал предложил Ливерпулю звездный обмен

Мадридский Реал после неудачного сезона 2018/19 продолжает искать усиление в летнее трансферное окно.

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На Энфилд может перебраться Марко Асенсио, потерявший доверие тренера Реала Зинедина Зидана. Зато в обратном направлении должен поехать лучший бомбардир АПЛ Садио Мане. По информации издания, мерсисайдцам нравятся игровые качества Асенсио, но вряд ли они согласятся отпустить одного из творцов победы Ливерпуля в Лиге чемпионов.

В сезоне 2018/19 в активе Асенсио 44 матча во всех турнирах, в которых он забил 6 мячей. В то же время Мане провел 50 поединков и забил 26 голов.

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