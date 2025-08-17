Защитник Арсенала Уильям Салиба до сих пор является предметом интереса Реала.

Реал давно следит за центральным защитником Арсенала Уильямом Салиба. Хотя летом мадридцы подписали Дина Хёйсена, все еще руководство клуба считает, что команде нужно усилить линию обороны.

Гвардиола нашел ложку дегтя в победе – тренер Манчестер Сити расхвалил новичков

Как сообщает Diario Sport, Реал предложил Арсеналу обменять Салиба на Родриго. Бразильский нападающий нравится Микелю Артети. Трансферная стоимость обоих игроков похожа: француза оценивают в 80 миллионов евро, а Родриго в 90 млн.

Разница заключается в том, что Салиба является ключевым игроком Арсенала, тогда как бразильский вингер не основной футболист Хаби Алонсо. Учитывая это, "канониры" отказались от такого обмена.

Манчестер Сити разгромил Вулвз благодаря перфомансу дебютантов – дубль Холанда, Рейндерс приобщился к трем голам