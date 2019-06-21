Реал предлагал за Фелиша невероятную сумму – португалец выбрал Атлетико

Мадридский Реал мог перехватить атакующего полузащитника Бенфики Жоау Фелиша у соседей из Атлетико.

Жоау Фелиш мог оказаться в мадридском Реале этим летом, передает Marca.

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По информации издания, "сливочные" предлагали за талантливого португальца 130 млн евро, однако игрок принял предложение мадридских соседей из Атлетико.

Напомним, что Фелиш согласился на предложение Атлетико. "Матрасники" выплатят за полузащитника 120 млн евро, что станет трансферным рекордом мадридского клуба.

Добавим, что на Фелиша также претендовали Ювентус и Манчестер Сити. В сезоне 2018/19 португалец сыграл 42 матча за "орлов", в которых забил 19 голов и отдал 11 ассистов.

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