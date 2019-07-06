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Реал предлагает за Погба 80 млн евро и Иско или Бейла, – СМИ

11:37 79 Читати українською
Реал предлагает за Погба 80 млн евро и Иско или Бейла, – СМИ
Поль Погба / Reuters

Мадридский Реал сделал предложение по полузащитнику Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Реал предложил Манчестер Юнайтед 80 млн евро и включение Иско или Гарета Бейла в соглашение о переходе Погба, информирует Mundo Deportivo.

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Ранее в СМИ писали о том, что Реал может заплатить 150 млн евро за 26-летнего француза, однако в мадридском клубе хотят сократить финансовые расходы, включив в сделку одного из футболистов.

При этом отмечается, что Реал оформит покупку Погба только в том случае, если игрок сам подаст запрос на трансфер. Манчестер Юнайтед нет необходимости продавать одного из своих лидеров.

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