Реал празднует сразу две свадьбы – Винисиус и Родриго зажигают на танцполе (ВИДЕО)
Игроки Реала Эндрик и Эдер Милитао отпраздновали свадьбу со своими избранницами.
В мадридском Реале – настоящий свадебный марафон. Всего за два дня поженились сразу два игрока “сливочных”.
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18-летний бразильский нападающий Эндрик женился на 24-летней модели Габриэле Миранде. Церемония состоялась после официальной регистрации брака в сентябре 2024 года.
На следующий день, 18 июля, свадьбу отпраздновал и защитник Реала Эдер Милитао. Его избранницей стала Тайна Кастро. Празднование прошло в роскошном отеле Palácio Tangará в Сан-Паулу.
На церемонии Милитао засветились партнеры по клубу – Винисиус Жуниор, Родриго и Эдуардо Камавинга. В видео, что выложил аккаунт Real Madrid info в сети X видно как игроки активно пели, танцевали и шутили, демонстрируя крепкую дружбу вне поля.
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