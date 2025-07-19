Игроки Реала Эндрик и Эдер Милитао отпраздновали свадьбу со своими избранницами.

В мадридском Реале – настоящий свадебный марафон. Всего за два дня поженились сразу два игрока “сливочных”.

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18-летний бразильский нападающий Эндрик женился на 24-летней модели Габриэле Миранде. Церемония состоялась после официальной регистрации брака в сентябре 2024 года.

Endrick, just 18 years old, got married today. pic.twitter.com/bo6Xtkwa3L — The Screenshot Lad (@thescreenlad) July 18, 2025

На следующий день, 18 июля, свадьбу отпраздновал и защитник Реала Эдер Милитао. Его избранницей стала Тайна Кастро. Празднование прошло в роскошном отеле Palácio Tangará в Сан-Паулу.

Eder Militão got married yesterday! ? pic.twitter.com/ZDtMssYOQ1 — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 19, 2025

На церемонии Милитао засветились партнеры по клубу – Винисиус Жуниор, Родриго и Эдуардо Камавинга. В видео, что выложил аккаунт Real Madrid info в сети X видно как игроки активно пели, танцевали и шутили, демонстрируя крепкую дружбу вне поля.

Vinicius, Rodrygo and Camavinga at Militao wedding pic.twitter.com/zQSeNsRzKX — Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) July 19, 2025

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