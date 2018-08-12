Реал практически не заметил ухода Роналду – Бейл претендует на роль нового лидера мадридцев

Реал демонстрирует довольно приличные игру и результаты перед началом сезона 2018/19. По крайней мере пока что фанаты "сливочных" не имеют никаких оснований волноваться из-за ухода главной звезды команды последних лет Криштиану Роналду.

Во вчерашнем матче за Кубок Сантьяго Бернабеу мадридцы одолели Милан, завоевав таким образом первый трофей в сезоне, хоть и неофициальный. Несколько минут игрового времени получил и украинский голкипер Андрей Лунин.

Всего в летнее межсезонье "Королевский клуб" провел 4 поединка, проиграв только один из них (1:2 против Манчестер Юнайтед в рамках Международного кубка чемпионов). Другие 3 матча против итальянских клубов (Ювентус и Рома в МКЧ и Милан в поединке за Суперкубок Сантьяго Бернабеу) Реал довольно уверенно выиграл. Несмотря на слухи о не слишком хороших отношениях с футболистами, Лопетеги может быть довольным подготовкой команды к сезону.

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В указанных 4-х матчах мадридцы забили 9 голов – довольно неплохо, учитывая уровень соперников. Причем забивали все атакующие игроки команды – Карим Бензема, Гарет Бейл, Марко Асенсио, которые по несколько раз расписались в воротах соперников. Бейл и Бензема не принимали участия в ЧМ-2018, что однозначно является большим плюсом для Реала, ведь оба футболиста прошли всю предсезонную подготовку с командой.

Следует отдельно отметить, что просто невероятную форму набрал Гарет Бейл, который в этих матчах выглядел настоящим лидером команды. Возможно, именно валлиец возьмет на себя роль лидера команды в атаке после ухода Роналду. Валлиец и забивает, и ассистирует партнерам, и моментами просто откровенно "возит" своих оппонентов. Вероятно, именно сохранение Бейла, который был очень близок к уходу из клуба, является лучшим "трансфером" для Реала в текущее межсезонье.

В киевском финале Лиги чемпионов против Ливерпуля валлиец показал, что все еще способен делать разницу на поле и может стать новым лиедром "галактикос".

Кроме того, не стоит забывать о Винисиусе, который тоже может стать серьезной опцией для Лопетеги в атаке мадридцев. А еще есть Борха Майораль и Лукас Васкес – получается ровно по 2 исполнителя на каждую позицию.

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Конечно, окончательные выводы делать рано, но пока Реал выглядит довольно монолитной и организованной командой, которая практически не заметила потерю Криштиану Роналду. Скорее всего, в команде больше не будет игрока, который будет забивать львиную долю мячей, но, возможно, это и к лучшему – теперь опасности следует ожидать от любого из атакующего звена "сливочных".

Уже 15 августа Реал проведет первый официальный матч сезона – "сливочные" разыграют Суперкубок УЕФА в поединке против своих земляков из Атлетико, в котором попытаются продолжить положительную тенденцию.

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