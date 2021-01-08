Реал повторил прошлогодний "план Лунина" для своего суперталанта
Полузащитник Реала Такефуса Кубо досрочно завершил свою аренду в составе Вильярреала.
Талантливый японец не стал важным элементом в тактических построениях Унаи Эмери, поэтому прекратил сотрудничество с Вильярреалом, за который выступал на правах аренды.
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Реал, которому принадлежат права на Такефусу, оперативно организовал ему другой вариант, фактически повторив прошлогодний "план Лунина". Украинец тоже не получал игровой практики в Вальядолиде, поэтому мадридцы разорвали аренду и отправили Андрея в Овьедо.
Правда, Кубо повезло чуть больше. Он останется в Ла Лиге, но вторую часть нынешнего сезона проведет в составе Хетафе. Естественно, тоже на правах аренды.
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