Защитник Реала Антонио Рюдигер получил повреждение мышцы бедра и выбыл на 3 месяца.

Реал официально сообщил о травме Антонио Рюдигера. Как сообщили клубные медики, у 32-летнего защитника обнаружено повреждение прямой мышцы бедра левой ноги.

Точные сроки восстановления пока не называются – все будет зависеть от дальнейшей динамики лечения, но, предварительно, немец выбыл на 3 месяца.

Таким образом, лидер обороны Реала точно пропустит старт мадридцев в Лиге чемпионов и "Эль-Класико", которое состоится 26 октября.

