Травмы важных игроков преследуют Реал на протяжении всего сезона.

Очередным пополнением лазарета стал левый защитник Ферлан Менди. У француза травма голени, сообщает официальный сайт "сливочных".

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Реал полностью потерял четверку основных защитников. Ранее в лазарете оказались правый латераль Карвахаль и дуэт звездных центрбеков Рамос-Варан. В заявку на матч с Хетафе попали ровно четыре защитника, среди которых молодой Виктор Чуст.

Напомним, уже вскоре Реал будет играть против Челси в рамках полуфинала Лиги чемпионов (27 апреля и 5 мая).

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