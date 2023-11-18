Винисиус получил травму в матче отбора на ЧМ-2026 против Колумбии. Грубый подкат Давинсона Санчеса заставил бразильца покинуть поле в середине первого тайма.

Винисиус получил травму в сборной Бразилии – он пропустит битву с Аргентиной и послал тревожный намек Реалу

Врачи сборной надеялись, что все обойдется легким повреждением, и планировали поставить форварда на ноги к принципиальному поединку с Аргентиной в ночь на 22 ноября.

Однако обследование показало травму задней поверхности левого бедра. Винисиус уже вернулся в Мадрид и пропустит по меньшей мере полтора месяца, сообщает Sport.

Он не поможет Реалу до конца года. Бразилец в этом сезоне имеет шесть голов и три ассиста. Он уже пропустил несколько матчей в сентябре из-за повреждения.