Реал потерял одного из кандидатов на замену Анчелотти – именитый тренер заинтересовал Бразилию и принял решение
Руководство Реала продолжает поиски наставника для мадридского клуба.
"Сливочные" вылетели из Лиги чемпионов, проиграв Арсеналу, что поставило под сомнение будущее Карло Анчелотти во главе команды. Юрген Клопп считался одним из кандидатов на пост тренера, но немец не собирается возвращаться к работе, как сообщил агент специалиста Марк Кошицке.
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"Юрген очень доволен своей новой должностью главы глобального футбола в структуре Ред Булл. Поймите, что есть конкретный интерес и запросы в отношении Клоппа со стороны ведущих клубов и нескольких федераций. Однако Клопп все еще не намерен брать на себя роль главного тренера в следующем сезоне. Даже если это Реал или сборная Бразилии", – цитирует представителя Клоппа Флориан Плеттенберг.
Напомним, что другим вариантом для "сливочных" является Хаби Алонсо, который сейчас работает с леверкузенским Байером.
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