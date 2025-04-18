"Сливочные" вылетели из Лиги чемпионов, проиграв Арсеналу, что поставило под сомнение будущее Карло Анчелотти во главе команды. Юрген Клопп считался одним из кандидатов на пост тренера, но немец не собирается возвращаться к работе, как сообщил агент специалиста Марк Кошицке.

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"Юрген очень доволен своей новой должностью главы глобального футбола в структуре Ред Булл. Поймите, что есть конкретный интерес и запросы в отношении Клоппа со стороны ведущих клубов и нескольких федераций. Однако Клопп все еще не намерен брать на себя роль главного тренера в следующем сезоне. Даже если это Реал или сборная Бразилии", – цитирует представителя Клоппа Флориан Плеттенберг.

Напомним, что другим вариантом для "сливочных" является Хаби Алонсо, который сейчас работает с леверкузенским Байером.

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