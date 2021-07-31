Новая волна пандемии печально известного COVID-19 всерьез "взялась" за мадридский Реал. В лагере "сливочных" появился третий инфицированный за декаду.

Защитник Одриосола заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

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Испанец сдал положительный тест на COVID-19 в субботу. Сроки возвращение Одриосолы к занятиям с первой командой в Мадриде пока не объявили. Ранее коронавирус обнаружили у новичка "сливочных" Дэвида Алабы и центрфорварда Карима Бензема. Последний уже выздоровел и готов вернуться к тренировкам.

К слову, в сезоне 2020/21 Альваро Одриосола провел лишь 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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