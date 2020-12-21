Полузащитник Реала Лука Модрич в ближайшее время не сможет помочь команде на футбольном поле.

По меньшей мере, 35-летний хорват не сможет принять участие в матче 15-го тура Ла Лиги, в котором Реалу предстоит сыграть против Гранады, сообщает Marca. Поединок состоится 23 декабря.

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Только вчера Модрич провел блестящий матч против Эйбара, в котором сумел отличиться голом. Хавбек получил вторую лучшую оценку в команде после Карима Бензема. Отмечается, что хорват был заменен во втором тайме отчетной игры, а сегодня не смог принять участие в тренировке. Футболист чувствует мышечный дискомфорт в левой ноге.

К слову, в нынешнем сезоне Модрич сыграл за Королевский клуб 20 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Реал после вчерашней победы над Эйбаром догнал Атлетико на вершине турнирной таблицы, однако "матрасники" провели на 2 матча меньше.

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