Реал столкнулся с огромным кадровым кризисом перед четвертьфиналом Лиги чемпионов с Арсеналом.

Весь сезон 2024/25 "сливочные" имеют кадровые проблемы. Карло Анчелотти в игре с Арсеналом не сможет рассчитывать сразу на шестерых игроков.

Лунин узнал судьбу на матч с Арсеналом – Реал объявил заявку на Лигу чемпионов

Андрей Лунин пропустил матч против Валенсии из-за травмы и не успел восстановиться к Лиге чемпионов. Кроме того, в лазарете Реала находятся три основных игрока – Карвахаль, Дани Себальйос и Ферлан Менди. Также до сих пор травмирован Эдер Милитао. Орельен Чуамени не сыграет из-за дисквалификации.

Напомним, что первая игра между Реалом и Арсеналом в четвертьфинале Лиги чемпионов состоится 8 апреля. А ответный матч запланирован на 16 апреля.

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