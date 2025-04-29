Антонио Рюдигер не смог доиграть кубковый матч против Барселоны (2:3), поскольку получил повреждение. После тщательного обследования немцу пришлось лечь под нож.

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Как информирует Cope, Рюдигер успешно перенес операцию по частичному разрыву наружного мениска левой ноги. Защитник проведет в лазарете 6-8 недель. Таким образом, немец может не успеть восстановиться до начала Клубного ЧМ, который начнется 14 июня.

Напомним, Рюдигер в текущем сезоне отыграл за Реал в 49 матчах во всех турнирах. В его активе три гола и одна результативная передача.

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