Реал потерял Карвахаля на матч против Аталанты – защитник сыграл 27 минут и снова травмировался
Последние недели стали для правого защитника Реала Дани Карвахаля настоящим ужасом.
Латераль "сливочных" после длительного отсутствия провел лишь 27 минут в матче с Валенсией (2:0) и снова травмировался. Реал сообщил о повреждении сухожилия, но приблизительные сроки восстановления не раскрыл.
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Детальное обследование состоится позже, однако Marca уже пугает неутешительными прогнозами – Карвахаль рискует пропустить до двух месяцев. Количество травмированных игроков Реала откровенно шокирует. В лазарете также находятся Рамос, Азар, Вальверде, Родриго, Милитао, Одриосола и Марсело.
Добавим, что уже 24 февраля команда Зидана встретится с Аталантой в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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