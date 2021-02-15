Латераль "сливочных" после длительного отсутствия провел лишь 27 минут в матче с Валенсией (2:0) и снова травмировался. Реал сообщил о повреждении сухожилия, но приблизительные сроки восстановления не раскрыл.

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Детальное обследование состоится позже, однако Marca уже пугает неутешительными прогнозами – Карвахаль рискует пропустить до двух месяцев. Количество травмированных игроков Реала откровенно шокирует. В лазарете также находятся Рамос, Азар, Вальверде, Родриго, Милитао, Одриосола и Марсело.

Добавим, что уже 24 февраля команда Зидана встретится с Аталантой в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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