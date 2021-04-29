Защитник Реала Даниэль Карвахаль еще долго не сможет помочь команде Зидана.

Врачи диагностировали у Даниэля Карвахаля серьезное повреждение мышцы, что уже не позволит защитнику сыграть в текущем сезоне, сообщает Marca.

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29-летний испанец не смог доиграть полуфинальный матч ЛЧ против Челси (1:1) и был заменен на 77-й минуте. Стоит отметить, что Даниэль только недавно восстановился от травмы, из-за которой не играл почти с нового года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Карвахаль провел 13 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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