Реал потерял хавбека на матч с Шахтером
Полузащитник мадридского Реала Феде Вальверде пропустит игру Лиги чемпионов против "горняков".
Вальверде получил повреждение во вчерашнем Эль Класико. Уругваец вышел на поле во втором тайме, но не доиграл матч. Сегодняшние тесты показали, что у Феде растяжение связок колена и ушиб грудной клетки.
Ничего серьезного, но Вальверде пропустит 8-10 дней, информирует журналист Марио Кортегана. Хавбек точно не сыграет в матчах с Осасуной, Эльче и Шахтером в Лиге чемпионов (3 ноября).
В то же время утренний медосмотр подтвердил, что Куртуа избежал проблем со здоровьем и готов вернуться на поле. В лазарете мадридцев находятся Иско, Бейл и Йович.
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