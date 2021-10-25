Вальверде получил повреждение во вчерашнем Эль Класико. Уругваец вышел на поле во втором тайме, но не доиграл матч. Сегодняшние тесты показали, что у Феде растяжение связок колена и ушиб грудной клетки.

Ничего серьезного, но Вальверде пропустит 8-10 дней, информирует журналист Марио Кортегана. Хавбек точно не сыграет в матчах с Осасуной, Эльче и Шахтером в Лиге чемпионов (3 ноября).

В то же время утренний медосмотр подтвердил, что Куртуа избежал проблем со здоровьем и готов вернуться на поле. В лазарете мадридцев находятся Иско, Бейл и Йович.

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