Поражение от Милана далеко не единственный печальный итог матча 4-го тура Лиги чемпионов для Реала.

Чуамени и Вальверде были заменены уже в перерыве матча против Милана. Анчелотти на послематчевой пресс-конференции сообщил, что заменил уругвайца из-за болей в спине.

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По информации журналиста Хосе Луиса Санчеса, Чуамени получил вывих левой лодыжки и выбыл от 4 до 6 недель. Вальверде же под сомнением на следующий матч против Осасуны.

Добавим, что Реал проиграл во втором подряд матче: сначала было разгромное поражение от Барселоны (0:4), а затем проиграл Милану (1:3). Заметим, что Вальверде провел 16 матчей в этом сезоне, в которых отметился 3 голами и 2 ассистами. Чуамени же сыграл в 15 поединках этого сезона, результативными действиями не отличался.

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