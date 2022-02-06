Защитник Реала Лукас Васкес и хавбек Каземиро не смогут помочь "сливочным" в поединке 23-го тура Ла Лиги против Гранады.

У Каземиро и Васкеса диагностировали гастроэнтерит, из-за чего игроки пропустят матч против Гранады, сообщает официальный сайт Реала.

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Сроки восстановления игроков не сообщаются, но, скорее всего, они вернутся к тренировкам перед игрой с Вильяреалом, которая запланирована на 12 февраля. Поединок с Гранадой состоится сегодня, начало в 22:00.

Добавим, что Каземиро провел 20 матчей в Ла Лиге в составе Реала в текущем сезоне, в которых отдал 4 результативных передачи. Лукас Васкес сыграл в 17-ти поединках чемпионата Испании и забил 1 гол.

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