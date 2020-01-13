Реал потерял двух игроков основы на ближайшие матчи

Реал в ближайших матчах не сможет рассчитывать на защитника Серхио Рамоса и хавбека Федерико Вальверде.

Испанец в матче против Атлетико травмировал голеностоп, а уругваец получил красную карточку.

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По информации AS, Рамос пропустит около 15 дней и не выйдет на поле в поединках Примеры с Севильей и Вальядолидом, за который выступает Андрей Лунин. Капитан "сливочных" доигрывал финал Суперкубка Испании с повреждением, однако это не помешало ему удачно пробить решающий пенальти в серии. Вальверде грозит длительная дисквалификация, поэтому Зидану придется искать замену и 21-летнему полузащитнику.

Напомним, в финале Суперкубка Реал победил Атлетико. Основное время и екстра-таймы завершились "сухой" ничьей, а в серии пенальти "сливочные" были значительно точнее – 4:1.

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