Вингер мадридского Реала Гарет Бэйл взялся за старое и опять оказался в лазарете "сливочных".

Валлиец выбыл из обоймы команды Анчелотти из-за повреждения бедра, сообщает Marca.

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Бейл получил травму перед противостоянием с Сельтой в Ла Лиге. Углубленное медицинское обследование выявило у него серьезное повреждение правого бедра. Врачи прогнозируют, что вингер пропустит минимум 6 матчей Реала, в частности, два поединка группового этапа Лиги чемпионов против Шерифа и Интера. В середине октября британец будет повторно обследован.

В нынешнем сезоне Гарет Бейл провел 3 матча в чемпионате Испании, в которых забил 1 мяч.

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