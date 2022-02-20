Реал не собирается церемониться с Килианом Мбаппе в случае отказа.

Чемпион мира получил четкое предупреждение от "сливочных" – переход должен состояться в ближайшее лето или никогда, сообщает 90min.

Реал боится отказа Мбаппе и уже сделал роскошное предложение Холанду

Мбаппе и Реал уже якобы имеют устную договоренность о подписании контракта на правах свободного агента. Если форвард ПСЖ вдруг передумает в ближайшие месяцы, то лишит себя шанса переехать на Сантьяго Бернабеу. Мадридский гранд забудет о Килиане и переключит внимание на других молодых суперзвезд – например, Эрлинга Холанда.

Добавим, что в текущем сезоне Мбаппе провел 33 матча, в которых оформил 22 гола и 16 ассистов.

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