Реал поставил Мбаппе жесткий ультиматум – чемпион мира переедет на Сантьяго Бернабеу летом или никогда
Реал не собирается церемониться с Килианом Мбаппе в случае отказа.
Чемпион мира получил четкое предупреждение от "сливочных" – переход должен состояться в ближайшее лето или никогда, сообщает 90min.
Реал боится отказа Мбаппе и уже сделал роскошное предложение Холанду
Мбаппе и Реал уже якобы имеют устную договоренность о подписании контракта на правах свободного агента. Если форвард ПСЖ вдруг передумает в ближайшие месяцы, то лишит себя шанса переехать на Сантьяго Бернабеу. Мадридский гранд забудет о Килиане и переключит внимание на других молодых суперзвезд – например, Эрлинга Холанда.
Добавим, что в текущем сезоне Мбаппе провел 33 матча, в которых оформил 22 гола и 16 ассистов.
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