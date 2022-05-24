Решение Килиана Мбаппе шокировало Реал. Теперь мадридцам нужно полностью менять трансферную стратегию. С деньгами проблем не будет, ведь Королевский клуб берег большую сумму для француза.

Реал "освободил" 200 млн евро благодаря отказу Мбаппе – на радарах мадридцев три молодых звезды

Одним из первых новичков Реала может стать другая звезда Лиги 1. Чемпионы Испании выиграли борьбу за Орельена Чуамени у Ливерпуля и ПСЖ, утверждает RMC Sport. По информации источника, Монако получит за 22-летнего опорного полузащитника 80 млн евро, а сам игрок подпишет контракт на 5 сезонов.

Чуамени даже не раздумывал над выбором, ведь с детства мечтал играть за Реал. В уже прошедшем сезоне француз провел 50 матчей на клубном уровне, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

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