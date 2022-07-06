Мадридский клуб не будет делать инвестиций в усиление линии нападения.

Наконец Сантьяго Бернабеу покидает Лука Йович, а на Мариано Диаса не рассчитывает Карло Анчелотти. Следовательно, Реал нуждается в дублере для Карима Бензема, но не планирует тратить на это деньги.

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Ранее сообщалось, что Анчелотти планирует использовать в центре нападения Эдена Азара. Однако травматичность бельгийца намекает, что требуется еще один запасной вариант. По информации AS, очередной шанс в команде получит воспитанник Реала Борха Майораль. Главный тренер считает, что он сможет идеально подменять Бензема.

Кстати, последние два сезона Майораль провел в аренде. Летом 2020 перебрался в Рому, где провел хороший сезон, став лучшим бомбардиром команды. После переезда в столицу Италии Тамми Абрахама и Жозе Моуринью испанец стал лишним. Зимой Борха присоединился к Хетафе, где успел забить 6 голов за 18 матчей.

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Напомним, что Майораль – воспитанник Реала, но вынужден постоянно ездить по арендам в поисках игровой практики. За первую команду мадридцев суммарно сыграл 33 матча и забил 7 голов. Действующий контракт 25-летнего форварда рассчитан до конца следующего сезона.