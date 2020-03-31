Реал после исторического решения Барселоны изменил позицию относительно сокращения зарплат

Последствия коллапса в мировом футболе из-за коронавируса заставляют топ-клубы пересматривать свою финансовую политику.

Игрокам мадридского Реала, скорее всего, также придется пойти на уменьшение зарплат, утверждает El Pais.

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Ранее сообщалось, что королевский клуб не планировал прибегать к подобным мерам, однако тогда в Мадриде была уверенность, что удастся завершить текущие розыгрыши Примеры и Лиги чемпионов.

Теперь же в Реале всерьез опасаются, что пандемия поставит крест на нынешнем сезоне. Если наихудший сценарий все же станет реальностью, то клубы потерпят колоссальные убытки. В таких условиях "сливочные" будут вынуждены уменьшить зарплаты футбольной и баскетбольной команд.

Напомним, что накануне футболисты Барселоны пошли на 70-процентное сокращение зарплаты, а игроки Ювентуса вообще согласились не получать денег за месяцы, когда матчи не проводятся.

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