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Реал после исторического решения Барселоны изменил позицию относительно сокращения зарплат

11:04 146 Читати українською
Реал после исторического решения Барселоны изменил позицию относительно сокращения зарплат
Карим Бензема / фото: Реал

Последствия коллапса в мировом футболе из-за коронавируса заставляют топ-клубы пересматривать свою финансовую политику.

Игрокам мадридского Реала, скорее всего, также придется пойти на уменьшение зарплат, утверждает El Pais.

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Ранее сообщалось, что королевский клуб не планировал прибегать к подобным мерам, однако тогда в Мадриде была уверенность, что удастся завершить текущие розыгрыши Примеры и Лиги чемпионов.

Теперь же в Реале всерьез опасаются, что пандемия поставит крест на нынешнем сезоне. Если наихудший сценарий все же станет реальностью, то клубы потерпят колоссальные убытки. В таких условиях "сливочные" будут вынуждены уменьшить зарплаты футбольной и баскетбольной команд.

Напомним, что накануне футболисты Барселоны пошли на 70-процентное сокращение зарплаты, а игроки Ювентуса вообще согласились не получать денег за месяцы, когда матчи не проводятся.

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