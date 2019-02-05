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Реал попытается удержать Модрича поднятием зарплаты – Перес хочет, чтобы хорват закончил карьеру в его клубе

00:01 53 Читати українською
Реал попытается удержать Модрича поднятием зарплаты – Перес хочет, чтобы хорват закончил карьеру в его клубе
Лука Модрич / Фото: соцсети

Реал планирует предложить Луке Модричу новый контракт.

Президент мадридского гранда Флорентино Перес лично заинтересован в продлении контракта с лидером команды Лукой Модричем. Перес хочет, чтобы хорват закончил карьеру в Реале.

Модрич отклонил первое предложение Реала о продлении контракта

Функционер планирует предложить обладателю Золотого мяча контракт на один-два года с поднятием заработной платы, сообщает испанское издание AS.

Ювентус готов предложить Модричу контракт на три года

Заметим, Модрич играет за мадридаський Реал с 2012 года, контракт футболиста с королевским клубом действует до лета 2020-го года. В последнее время ходят слухи о заинтересованности в игроке со стороны итальянских грандов.

Теги
Испания Лука Модрич Лука Модрич Реал Мадрид Реал Мадрид Флорентино Перес
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