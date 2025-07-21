Родри остается в шорт-листе Реала. Обладатель "Золотого Мяча" может перебраться на Сантьяго Бернабеу, если мадридцам удастся компенсировать расходы, сообщает Diario AS.

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"Бланкос" имеют ограниченный бюджет после подписания Трента Александр-Арнольда, Дина Хёйсена, Франко Мастантуоно и Альваро Каррераса. Однако это может измениться, если Реал сможет продать Родриго Гоеса за сумму от 80 до 100 миллионов евро.

В этом случае Хаби Алонсо попытается убедить полузащитника Манчестер Сити Родри вернуться в Ла Лигу, чтобы занять место дирижера команды, которое оставил вакантным Тони Кроос. Среди других вариантов "сливочные" рассматривают Алексиса Мак Аллистера, Николо Бареллу и Энцо Фернандеса, но приоритетом является именно лидер "горожан".

Контракт 29-летнего испанца действует до 2027 года, а потому Реал готов даже рассмотреть подписание игрока Сити на правах свободного агента.

Добавим, что Родри выступал в Испании за Вильярреал и Атлетико, откуда в 2019 году перебрался в команду Пепа Гвардиолы за 70 миллионов евро.