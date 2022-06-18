У Мадридцев есть план для подписания звездного бомбардира в 2024-м, сообщает AS.

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Именно в этом году можно будет активировать клаусулу, которая якобы есть в контракте Холанда с Ман Сити. Она составляет 150 млн евро, что вдвое больше, чем "горожане" заплатили Борусии Д. Впрочем, эта сумма вообще не пугает Реал. "Сливочные" будут следить за карьерой норвежца в АПЛ и попытаются его забрать, если Эрлинг оправдает все авансы.

Напомним, в минувшем сезоне Холанд провел за Борусию 29 матчей, в которых оформил 27 голов и 5 ассистов.

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