Реал попрощається з легендарним складом: нова атака мрії, фаворити президента, доля володаря "Золотого м'яча"

Мадридський гранд готується до неминучої зміни поколінь. Через 2-3 роки команда, яка підкорювала Європу, може отримати нове вражаюче обличчя.

Реал активно працює над перебудовою першої команди. Звісно, від Флорентіно Переса не варто очікувати шокової терапії з різкими кадровими рішеннями, але вже незабаром "бланкос" можуть суттєво омолодити склад. Раніше Мадрид відмовився від придбань нових "галактікос" на користь талантів, які повинні плавно витісняти зіркових ветеранів. Єдиний виняток – трансфер Едена Азара з Челсі за 100 млн євро. Перша велика зміна поколінь запланована на кінець кампанії 2021/22, коли завершуються контракти семи статусних гравців: Карвахаля, Начо, Іско, Бейла, Бензема, Марсело та Варана. Усі вони були частиною золотої генерації, яка вигравала чотири Ліги чемпіонів. Модріч, Хамес, Лукас і Рамос – також перебувають у "червоній зоні" (червень 2021-го), а гарантовано "продовжать" лише капітана, пише AS.

Мадридська преса вважає, що Лунін копіює лідера Барселони: "Відійшов від проєкту Роналду

Через два роки Бензема виповниться 34, Бейлу – 32. Француз, один з улюбленців президента, провів на Бернабеу 11 сезонів, хоча переважно залишався в тіні Роналду. Трансфер останнього відкрив широченні можливості перед вихованцем Ліона, але час безжально грає проти нього. Продовжувати контракт вікового форварда – ніхто не збирається попри минулі заслуги. Натомість скандальний вінгер мав би покинути Іспанію найближчого літа, його особливо не затримують. Щоправда, кризовий ринок, наче навмисно, серйозно знецінює майбутні заробітки. Продати Бейла зараз – означало б втратити купу грошей. З іншого боку, навіть "мізерні" 30-40 млн не були б зайвими на фоні розмов про перемовини з Мбаппе або Холандом. "Бланкос" мріють підписати обох, щоб забезпечити собі голи на 8-10 років вперед.

AS наполягає, що між Пересом та Райолою існує такий собі "вербальний пакт" щодо переходу норвежця... не раніше, ніж через рік. Тоді ж, можливо, стане реальністю трансфер Мбаппе, який начебто свідомо відклав перемовини з ПСЖ про новий контракт. Придбання форварда Борусії має навіть вищий пріоритет, ніж запрошення чемпіона світу-2018. Головна ціль мадридців – нова "дев'ятка", тим паче, раніше були придбані юні вінгери Вінісіус і Родріго, які стрімко рвуться в основний склад. Перес марить атакувальним тріденте Мбаппе-Холанд-Азар, але своїм бразильським пташенятам свідомо крила не обріже. Наступний сезон буде вирішальним іспитом для обох. Потенційно вони – частина нового Мадрида.

Нова економічна політика Флорентіно відкрила для "бланкос" Феде Вальверде. Сенсаційний уругваєць витіснив з основи Іско та Модріча. Як іспанець, так і хорват не встигають за 21-річним хавбеком, який підкорює серця мадридської публіки шаленою самовіддачею – найбільше пробігає, відбирає, перехоплює, а ще нерідко забиває. Його вміння нещодавно відзначав Лунін. Зважаючи на стрімкий прогрес Феде, чимало представників керівництва Реала наполягають на продажі високооплачуваних зірок, які ще й знизили до себе вимоги. Насамперед, мова йде про Іско – іспанець вважався безапеляційно основним ще при Анчелотті.

Володар "Золотого м'яча"-2018 може спокійно допрацювати контракт або піти раніше – це той випадок, коли клуб дозволяє обирати самому гравцеві. Модріч залишається прикладом у роздягальні, поводиться як професіонал з великої літери, хоча й не завжди виходить з перших хвилин. 34-річний плеймейкер зробив величезний внесок у європейську гегемонію Мадрида, отримавши право самотужки розпоряджатись власним майбутнім. Найбільш реальною альтернативою хорвату називають Мартіна Едегора, який проводить блискучий сезон у Сан-Себастьяні (4 голи, 5 асистів). Норвежець хотів би попрацювати з басками ще один сезон – Зідан взяв час на роздуми. Камавінга або Фабіан Руїс постійно перебувають на радарі, але пріоритет Зізу – реабілітація Марко Асенсіо. Подейкуюють, що балеарець набрав фантастичні кондиції після важкої травми. Його найбільший козир – підтримка Переса.

Найменше нюансів з обороною. Мадрид завчасно подбав про заміну Марсело, підписавши Менді, сенсаційний Ашраф претендує на місце Карвахаля. Марокканець приємно вразив тренерський штаб Реала своєю грою за Борусію. Якби не порівняно молодий вік іспанця (28), Хакімі повернули б вже цього літа. "Бланкос" таємно продовжили з ним контракт до 2023-го. Угода Карвахаля завершується роком раніше, тому не важко спрогнозувати, хто стане його спадкоємцем. Серхіо Рамос визначиться ближче до кінця наступної кампанії, тоді як Рафаель Варан має в запасі ще 5-6 років гри на найвищому рівні. 50-мільйонного Мілітао бачать в центрі оборони попри регулярні провали. "Його брали з прицілом на майбутнє", – захищається керівництво.

Барселона проводить великий розпродаж: на двері вказали 3-м лідерам – гарячі цінники і нова суперціль