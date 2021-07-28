Мадридский клуб поблагодарил за сотрудничество Рафаэля Варана и оценил его вклад в достижения Реала.

"Наш клуб благодарит игрока за его профессионализм и образцовое поведение на протяжении десяти сезонов, в течение которых он представлял наши цвета и выиграл 18 трофеев: 4 Лиги чемпионов, 4 клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка Европы, 3 титула Ла Лиги, 1 Кубок Испании и 3 Суперкубка Испании.

Манчестер Юнайтед объявил о подписании Варана

Реал Мадрид выражает благодарность Рафаэлю Варану и его семье и желает успехов на новом этапе карьеры", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, Манчестер Юнайтед приобрел Варана за ориентировочно 50 млн евро и подписал с игроком контракт до лета 2026-го.

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