Бразилец Рейнир, которого в 2020 году Реал подписал из Фламенго за 30 миллионов евро, так и не провел ни одного матча за главную команду “сливочных”. Как сообщает sport.es, 23-летний хавбек получит статус свободного агента и перейдет в Атлетико Минейро.

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Ожидается, что Реал просто аннулирует контракт с игроком, позволив ему уйти бесплатно – клуб уже выдал Рейниру трансферное письмо.

После перехода из Фламенго юного бразильца называли "новым Кака", а в Германии, где он выступал за дортмундскую Боруссию, пророчили большое будущее. Но дальше были только неудачные аренды – в Жироне, Гранаде, Фрозиноне – и ни одного реального шанса в Мадриде.

Ранее Рейнир имел предложение от Норвича, но в конце концов решил вернуться на родину – в Атлетико Минейро. О переходе Рейнира в бразильский клуб должны объявить в ближайшее время.

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