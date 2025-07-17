Реал устроил солидную церемонию прощания с Лукасом Васкесом, который этим летом покинул Мадрид после завершения контракта. Впрочем, на мероприятии фактически не было игроков "сливочных" – только Андрей Лунин и Килиан Мбаппе посетили, чтобы поддержать уже экс-партнера. По информации Marca, оба игрока прервали свои отпуска, чтобы посетить прощание Лукаса.

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Васкес выступил с эмоциональной речью перед залом, в котором, в частности, сидели президент Реала Флорентино Перес и легенда мадридцев Марсело. После этого Лукас вместе с Мбаппе и Луниным сфотографировались с трофеями Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира.

Напомним, Лукас Васкес присоединился к Реалу в 2007 году, когда ему было всего 16, и прошел все уровни молодежной системы мадридцев. После аренды в Эспаньоле он дебютировал за первую команду "сливочных" в сентябре 2015 года. С тех пор он провел за Реал 402 матча, выиграл 23 титула (5 ЛЧ, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка УЕФА, 4 Ла Лиги, один Кубок Испании и 4 Суперкубка Испании), а также дослужился до звания одного из капитанов.

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Solo Lunin y Kylian Mbappé del primer equipo han ido para estar con Lucas Vázquez en su último día como jugador del Real Madrid.



Me parece muy feo la verdad. pic.twitter.com/alef7XwDwZ — REAL MADRID FANS ? (@AdriRM33) July 17, 2025