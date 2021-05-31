Капитан "сливочных" Серхио Рамос так и не согласовал условия нового соглашения с клубом. Ранее сообщалось, что защитник готов пойти на снижение зарплаты, но в таком случае хочет пролонгировать контракт на 2 года. Очевидно, такие условия не устроили Реал, который предлагал контракт лишь на год. После подписания Дэвида Алабы из Баварии мадридцы сосредоточились на сохранении Рафаэля Варана.

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Соответственно, сезон 2020/21 стал последним для Рамоса в Мадриде, хотя сам 35-летний капитан до сих пор хочет остаться в клубе. А вот Лукас Васкес, контракт которого тоже истекает 30 июня, согласовал условия нового контракта и продолжит защищать цвета Реала, сообщает Cope.

В сезоне 2020/21 Рамос, который перебрался в Мадрид в 2005-м, провел 21 матч во всех турнирах (4 гола и 1 ассист). 29-летний Васкес, который является воспитанником "сливочных", вышел на поле 34 раза (2 гола и 8 передач).

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