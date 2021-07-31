Реал будет готов к любым сценариям в переговорах с ПСЖ по Килиану Мбаппе.

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Мбаппе уже предупредил руководство ПСЖ, что подписывать новое соглашение не собирается. Под давлением таких обстоятельств французский гранд может отпустить звезду уже в это межсезонье. Экономия Флорентино Переса позволила накопить 200 млн евро, которые можно использовать на подписание суперзвезды. Два очевидных кандидата – Холанд и Мбаппе.

К слову, Килиан провел 47 матчей в прошлом сезоне в составе ПСЖ, записав в свой актив 42 гола и 11 результативных передач.

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