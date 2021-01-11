Мадрид очередной день страдает от сильного снегопада. Реал решил помочь очистить столицу от последствий непогоды, сообщает Marca.

Реал стал заложником снегопада – команде Зидана пришлось радикально менять планы относительно Суперкубка Испании

Мэр города заявил, что клуб и организации, которые реконструируют Сантьяго Бернабеу, помогли коммунальным службам Мадрида. Они предоставили им технику, которая проводила ремонтные работы на стадионе "сливочных".

Заметим, сам Реал уже не раз пострадал от снегопада. Сначала команда с 4-часовым опозданием отправилась на поединок с Осасуной (0:0), а позже мадридцы были вынуждены менять свои планы и отправляться сразу из Памплоны в Малагу на матч Суперкубка Испании, который состоится в четверг.

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