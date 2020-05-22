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Реал имеет поддержку 90% арбитров Испании – у Барселоны плохи дела

06:00 3 Читати українською
Реал имеет поддержку 90% арбитров Испании – у Барселоны плохи дела
Серхио Рамос и Лионель Месси / Фото AFP

Экс-рефери ФИФА Эдуардо Итурральде Гонсалес признался о неистовой поддержке мадридского клуба в Испании.

"Нравится это Барселоне или нет, но 70% населения Испании, за исключением Каталонии, поддерживают Реал.

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Сейчас больше людей предпочитают Барселону, потому что молодежь видела победы клуба при Гвардиоле. Но к эпохе Лионеля Месси, сколько людей поддерживали Реал в Испании?

Что касается преимуществ арбитров, то 90 на 10 в пользу Реала", – цитирует Гонсалеса Marca.

Напомним, после 27-ми туров Ла Лиги Барселона лидирует, опережая Реал на 2 очка.

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Теги
Барселона Барселона Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Арбитры
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