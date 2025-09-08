В середине июля Джуд Беллингем перенес операцию на плече. Считалось, что восстановление англичанина займет от 10 до 12 недель.

Как сообщает Marca, на следующей неделе Беллингем планирует начать работу с мячом на поле. Не исключено, что хавбек будет проводить часть тренировок в общей группе Реала. Джуд хорошо себя чувствует и хочет вернуться на поле как можно скорее, однако в клубе придерживаются идеи "нулевого риска".

Отмечается, что Беллингем должен вернуться в середине октября, однако это может произойти раньше запланированного срока.

Стоит добавить, что с 19 октября у Реала будет сложный график в Ла Лиге и Лиге чемпионов. "Сливочные" сыграют с Хетафе, Ювентусом и Барселоной до конца месяца, а в начале ноября команду Алонсо ждет противостояние с Валенсией и Ливерпулем.

