Дани Себальйос получил травму в феврале 2025 года. Ожидалось, что испанец вернется на поле не раньше конца апреля. Впрочем, полузащитник восстановился от повреждения раньше.

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Как информирует Marca, Дани Себальйос провел тренировку с командой без каких-либо проблем. В субботу, 12 апреля, тренерский штаб оценит состояние игрока, и сделает вывод. Если все будет в полном порядке, то полузащитник сможет принять участие в матче против Алавеса в воскресенье, 13 апреля.

Себальйос может рассчитывать на то, чтобы попасть в заявку на игру с Арсеналом в Лиге чемпионов, которая запланирована на 16 апреля.

К слову, испанский полузащитник стал ключевым игроком в системе Карло Анчелотти. Себальйос в текущем сезоне сыграл в 30 матчах во всех турнирах за Реал, забив два гола.

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